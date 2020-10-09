حكومة نتنياهو تعيد 2000 يهودي إثيوبي إلى إسرائيل

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أن مجلس الوزراء سيصوت الأسبوع المقبل على خطة لنقل ألفي يهودي إثيوبي جوا إلى إسرائيل.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن الاقتراح، الذي سيتم رفعه يوم الاثنين المقبل، خصص من أجله 370 مليون شيكل (109 ملايين دولار).

وذكر نتنياهو في بيان صادر من مكتبه: "قبل نصف عام، وعدت بإعادة بقية اليهود من إثيوبيا إلى إسرائيل"، مضيفا: "أنا في طريقي لإعادة بقية اليهود من إثيوبيا".

جاء هذا الإعلان بعد أيام من سماع أحد المتظاهرين البارزين المناهضين لنتنياهو في مقطع فيديو أدلى بتصريح مشحون عنصريًا لضابط شرطة من أصل إثيوبي.

وكانت سياسة الحكومة الإسرائيلية بشأن هجرة يهود إثيوبيا في السنوات الأخيرة مليئة بالتعهدات التي تم التخلي عنها. وفي عام 2013، أعلنت الوكالة اليهودية نهاية الهجرة الإثيوبية، مما أثار احتجاجات من قبل المشرعين الإثيوبيين وأفراد المجتمع في إسرائيل.

في نوفمبر 2015 ، أصدرت الحكومة قرارًا بنقل "آخر الجالية" المنتظرة في أديس أبابا وجوندار إلى إسرائيل في غضون خمس سنوات، ومنذ ذلك القرار، تم إحضار 2257 إثيوبيًا فقط، على شكل أفواج صغيرة للغاية، وفقًا لأرقام الوكالة اليهودية.

ويقول نشطاء إن حوالي 9000 من المهاجرين المحتملين ينتظرون منذ 15 عامًا أو أكثر للهجرة، حيث يتواجد ربع هذا العدد، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ينتظرون منذ أكثر من 20 عامًا، في حين أن البقية، في مدينة جوندر، منتظرون منذ 15 إلى 20 عامًا.