قرار استمرار التعليم عن بُعد وآلية الاختبارات وكيفية التسجيل في منصة مدرستي

تزداد عمليات البحث بشكل تدريجي يومياً حول منصة مدرستي ورابط وخطوات التسجيل بها، فقد أعلن حمد آل الشيخ وزير التعليم السعودي الموافقة على استمرار التعليم من خلال وسائل الاتصال عن بُعد من خلال القنوات التعليمية للبث المباشر وتوافر منصة مدرستي، حيث بدأ هذا العام الدراسي في تجربة التعليم في الجامعة والمدارس لمدة 7 أسابيع ثم تقرر الوزارة إذا يتم استكمال التعليم عن بُعد أم العودة إلى المدارس، علماً بأن الطلاب وأولياء الأمور والمدرسين لم يواجهوا مشكلة أثناء القيام بعملية التدريس والاستفادة، ومن خلال هذا المقال نعرض لكل متابعينا خطوات التسجيل في منصة مدرستي والتعرف على أهم إجراءات الاختبارات.

منصة مدرستي :

تعد منصة مدرستي من أهم المنصات التعليمية في المملكة العربية السعودية التي يبحث عنها الطالب وولي الأمر السعودي، باعتبارها حلقة الاتصال بين الدراسة والوزارة والطالب وولي الأمر، حيث يستفاد منها ما تجاوز أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة وأولياء الأمور و 525 ألف من شاغلي الوظائف التعليمية، وذلك بمميزات مختلفة كالاتصال المرئي ورفع الواجبات والمواد الإثرائية والدروس المسجلة والاختبارات وغيرها ولوحة أداء (Dashboard) من أجل المتابعة والتقييم لجميع المستويات الإدارية والاستخدامات، حيث تم إنجاز المنصة في وقت قياسي بكفاءات وطنية للتسهيل في عملية التعليم عن بُعد، وتعتبر منصة مدرستي ذات أهمية بالغة للطلاب في كل المراحل التعليمية لأنها تحتوي على الكثير من الكتب الخاصة بكل مرحلة دراسية ويقوم الطلاب للدخول للمنصة من أجل الاستفادة التعليمية والتواصل مع المعلمين، ولكي يتمكن من الإطلاع على كل ما هو جديد ويخدم العملية التعليمية.

تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي من خلال الرابط الموقع الإلكتروني

بعد فتح المنصة يتم الضغط على أيقونة تسجيل الدخول

يقوم الطالب أو ولي الأمر بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور في الخانة المخصصة لذلك

ثم كتابة رمز التحقق

ثم النقر على أيقونة الدخول

خطوات التسجيل في منصة مدرستي :آلية الاختبارات :

انتظر العديد من المهتمين بمجال التعليم والطلاب وأولياء الأمور قرار الوزارة بشأن استمرار التعليم عن بُعد أم العودة إلى المدارس، ولكن أعلنت الوزارة أخيراً بقرارها الأخير الذي أدخل السرور على قلوب الطلاب، ويشمل هذا القرار استمرار الدراسة عن بُعد لما تبقى من أسابيع الفصل الدراسي الأول، وسوف تعلن عن آلية الاختبارات للفصل الدراسي الأول خلال أيام قليلة نعرضها لكل متابعينا فور الإعلان عنها.

رابط منصة مدرستي الجديد وخطوات الدخول عليه:

أعلنت وزارة التعليم اليوم عن إصدارها رابط ليتمكن كل من الطالب وولي الأمر الدخول عليه بسهوله بدون مواجهة أي مشاكل وصعوبات، حيث يتمكن الطالب من الدخول عليه بعد تحميل تطبيق توكلنا أولاً ومن خلال هذا المقال نعرض لكافة الطلاب خطوات الدخول على رابط منصة مدرستي الجديد: