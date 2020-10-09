يريفان : القوات المسلحة الأرمينية تدمر 7 طائرات مسيرة فوق أرمينيا

وكتبت ستيبانيان - على موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك) - "فى الفترة من الساعة 19.30 إلى الساعة 21.20 بالتوقيت المحلى، فوق منطقة فاردينيس فى أرمينيا، تم إسقاط سبع طائرات معادية دون طيار"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان فى 27 سبتمبر الجارى، وأقر الرئيس الأذربيجانى إلهام علييف، فرض حالة الحرب فى عدد من مدن ومناطق الجمهورية وحظر التجول، كما أعلن عن تعبئة جزئية، وسبق ذلك إعلان أرمينيا حالة الحرب والتعبئة العامة.

وأعلن الناطق باسم زعيم قره باخ، فجرام بوجوسيان، أن رئيس جمهورية ناجورنى قره باخ، المعلنة من جانب واحد، أرايك آروتيونيان، قد أعلن حالة الحرب والتعبئة العامة لمن تجاوزوا الثامنة عشرة من العمر.

ودعت دول، من بينها روسيا وفرنسا، طرفى الصراع إلى ضبط النفس، كما أجرى الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرمينى، نيكول باشينيان، محادثة هاتفية، يوم الأحد الماضى أشارا خلالها إلى أهمية بذل كل جهد ممكن لمنع التصعيد فى قره باخ.