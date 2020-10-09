طبيب ترامب يكشف موعد عودته إلى "الأنشطة العامة"

رجح طبيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن يكون بإمكان الأخير العودة بشكل آمن للأنشطة العامة بحلول السبت، بعد أيام من إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال الطبيب شون كونلي في بيان للبيت الأبيض، الخميس، إن ترامب "أكمل علاجه واستجاب له دون آثار جانبية"، وإن "يوم السبت سيكون العاشر منذ تشخيص إصابته"، متوقعا "عودته بشكل آمن لأنشطته العامة بحلول هذا الوقت".

وأضاف كونلي أن ترامب استجاب للعلاج "على نحو جيد جدا".