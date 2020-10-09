وطلبت أيضا الصحة الأمريكية، من أى شخص حضر مؤتمر ترامب لترشيح القاضية إيمى باريت فى 26 سبتمبر فى حديقة الورود الخضوع للفحص، ما يدعوا إلى الاستغراب واحتمال انتشار كورونا فى البيت الأبيض.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة الأمريكية تطلب من كل موظفى البيت الأبيض إجراء فحص كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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