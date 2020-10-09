طبيب ترامب: الرئيس الأمريكى يمكنه استئناف ارتباطاته الرسمية بدءا من السبت

وفى وقت سابق، أفادت شبكة "سكاى نيوز"، بأن حملة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أعلنت اليوم الخميس، موافقتها على إجراء المناظرة الرئاسية الثانية مع بايدن فى 22 أكتوبر بدلا من 15.
وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قد أعلن أمس الخميس، رفضه إجراء المناظرة الانتخابية المقبلة مع منافسه الديمقراطى جو بايدن، والمقررة يوم 15 أكتوبر الجارى، عبر الإنترنت.
جاء ذلك بعدما أعلنت اللجنة المشرفة على المناظرات فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، إقامة المناظرة الثانية ترامب وبايدن افتراضيا عبر شبكة الإنترنت، بعد إصابة الرئيس الأمريكى بفيروس كورونا المستجد وهو ما دفع اللجنة إلى اتخاذ قرارها من "أجل حماية صحة وسلامة جميع المشاركين فى المناظرة الرئاسية الثانية"، المقرر أن تدار من ميامى منتصف الشهر الجارى.
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