الجوازات السعودية تعلن عن الغرامة المحددة لتأخير تجديد هوية المقيم، تعلن وزارة الداخلية عبر المدرية العامة للجوازات عن قيمة الغرامة المفروضة علي المقيم في حال تأخرة عن تجديد الهوية، فقد يتعرض المقيم صاحب الهوية للعقوبات إذا لم يقم بتجديدها بعد 3 أيام من انتهاءها، كما أن المدرية العامة للجوزات أشارت أنه يمكن للمقيم الاستعلام عن مدة صلاحية الهوية عبر موقع أبشر الإلكتروني، و ذلك دون الحاجة للخروج من المنازل في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها العالم عامة و المملكة السعودية خاصة في مواجهة جائحة كورونا، وضرورة توفير الحماية والدعم الصحي للمواطنين والمقيمين في المملكة، وقد يأتي هذا متماشيا مع الخطة الاستراتيجية الموضوعة لتحقيق رؤية المملكة 2030 .قيمة الغرامة لتأخير تجديد هوية المقيم
أوضحت مدرية الجوازات السعودية أن في حال عدم تجديد الهوية للمقيم خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاءها، يتوجب عليه سداد قيمة الغرامة المذكورة، وتكون كالتالي :
- في حالة تأخر المقيم عن تجديد الهوية للمرة الأولي يتوجب علية دفع غرامة بقيمة 500 ريال سعودي .
- إذا تأخر المقيم للمرة الثانية في تجديد الهوية عن معادها المحدد عليه بدفع غرامة مالية بقدر 1000 ريال سعودي .
- و أخيرا إذا تكرر عدم التجديد للمرة الثالثة يتعرض المقيم للعقوبة بالأبعاد .
وضعت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية عبر مدرية الجوزات مجموعة من الشروط للحصول علي تصريح السفر للفئات الاستثنائية لموظفي الحكومة المدنيين والعسكريين و أصحاب المهام الرسمية، ومن هذة الشروط :
- أن تكون هناك صعوبة في تأدية المهمة الرسمية المكلف بها عن بعد .
- أن تكون المهمة لا يمكن تأجيل الموعد المحدد لها .
- يتوجب أن تصير المشاركة في نطاق محدود .
هناك بعد المستندات الواجب أرفاقها لاستخراج تصريح السفر، وتكون كالاتي :
- ويتوجب علي مستخرج التصريح تقديم خطاب من المسؤول الأول لجهة العمل .
- كما انه مطلوب تحديد أسماء الموظفين المكلفين و تحديد المهمة ومكان المهمة ومدتها .
- و أخيرا قم بإرسال الأوراق المطلوبة عبر منصة أبشر الإلكترونية .
وفي نهاية مقالنا نكون قد سردنا اهم ما أوضحته مدرية الجوازات بخصوص الغرامة المفروضة لتأخير تجديد هوية المقيم، وشروط الحصول علي تصريح السفر للفئات الاستثنائية .
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