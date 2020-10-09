يورو 2020.. اكتمال عقد نهائي الملحق

اكتمل عقد نهائي ملحق بطولة أوروبا 2020، الخميس، حيث فازت صربيا على النرويج بنتيجة 2-1 بهدفي البديل سيرجي-ميلينكوفيتش سافيتش بعد وقت إضافي.

وتلعب إسكتلندا ضد صربيا في بلغراد في 12 نوفمبر، من أجل مكان في "يورو 2020" التي تأجلت للعام المقبل، بعد انتصارها بركلات الترجيح 5-3 على ضيفتها إسرائيل.

وتغلبت أيرلندا الشمالية 4-3 بركلات الترجيح على البوسنة بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، وستلعب ضد سلوفاكيا التي احتاجت إلى ركلات الترجيح للفوز 4-2 على أيرلندا بعد التعادل من دون أهداف.

وتأهلت المجر وأيسلندا ومقدونيا الشمالية وجورجيا إلى نهائي الملحق أيضا.

وانتصرت المجر 3-1 على بلغاريا بفضل أهداف ويلي أوربان وسولت كالمار ونيمانيا ميكوليتش، بينما فازت أيسلندا 2-1 على ضيفتها رومانيا بثنائية غيلفي سيغوردسون.

وتفوقت مقدونيا الشمالية 2-1 على جارتها كوسوفو، لتتمسك بأمل التأهل لأول بطولة كبرى منذ استقلالها، فيما فازت جورجيا 1-صفر على روسيا البيضاء بعد ركلة جزاء مبكرة نفذها تورنيكي أوكرياشفيلي.

وستلعب المجر ضد ضيفتها أيسلندا، بينما ستلتقي جورجيا على أرضها مع مقدونيا الشمالية في نهائي الملحق.

وكان من المقرر أن تقام بطولة أوروبا بين يومي 12 يونيو و12 يوليو هذا العام، لكنها تأجلت لعام بسبب جائحة فيروس كورونا، فيما كان من المفترض أن يلعب الملحق في أواخر مارس الماضي لتأهيل آخر 4 منتخبات إلى العرس الرياضي المرتقب.