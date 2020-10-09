الصين تسجل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 11 إصابة تم رصدها في اليوم السابق.
وقالت اللجنة إن جميع الإصابات وافدة وتم رصدها لدى مسافرين قادمين من الخارج.
ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا في عموم البلاد إلى 85521، فيما استقر عدد الوفيات عند 4634 حالة.
في وقت سابق، أعلنت الحكومة الصينية أن لقاح فيروس كورونا المستجد سيكون جاهزًا لعامة الناس بين شهري نوفمبر وديسمبر.
وأكدت الحكومة الصينية أنه لا حاجة لإعطاء اللقاح لكل شخص، وأن الأولوية ستكون للعاملين في الصفوف الأمامية.
وتتولى الشركات الحكومية الصينية مسؤلية انتاج اللقاح، ومن المتوقع أن تكون الطاقة الإنتاجية السنوية 610 ملايين جرعة.
وتعد الصين أكبر منتج ومستهلك للقاحات في العالم، إذ يمكنها توفير أكثر من مليار جرعة من أي لقاح تستهدف إنتاجه سنويًا، من خلال 40 مصنعًا تنتشر في جميع أنحاء البلاد.
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