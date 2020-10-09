العاب الفيديو لها الكثير من المحبين حول العالم، الذين ينتظرون دائمًا كل ما هو جديد ومتطور في عالمها، وكل عام يحدث تطور كبير في عالم الالعاب ليحصل لكي يحصل اللاعبين على تجربة أكثر متعة وإثارة وواقعية، وعلى الجانب الأخر يتم تطوير أجهزة لتناسب هذا التطوير الكبير في عالم الالعاب، وإذا كنت من عشاق العاب الفيديو وتريد أن تعرف ما هي أفضل العاب البلايستيشن 2021 تابع معنا.

أفضل العاب البلايستيشن 2021 المنتظرة

أخترنا لكم مجموعة من أفضل العاب البلايستيشن 2021 التي تم الإعلان عنها خلال هذا العام، وأصبح كل محبي العاب الفيديو في تشوق وإنتظار إصدارها والأستمتاع بها.

أفضل العاب البلايستيشن 2021 المنتظرة Grand Theft Auto V

لعبة rand Theft Auto V ليست لعبة جديدة حيث تم أول إصدار منها عام 2013، ولكنها حققت نجاح كثير لذلك قامت الشركة المطورة للعبة بتطويرها عام 2014 وعام 2015، وفي عام 2021 سوف يتم إصدار جزء جديد منها مع العديد من التحسينات التقنية والترقيات البصرية والسمعية وتطوير الأداء، وسوف يتم توفير نسخة مستقلة جديدة من Grand Theft Auto Online – مجانية وحصرية لـ لاعبي PlayStation 5 في أول ثلاثة أشهر.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

هذه اللعبة من الألعاب الحصرية التي سوف تعمل على PlayStation 5 وينتظرها الكثير من محبي ألعاب الفيديو حول العالم، سوف يتم الأصدار الاول 12 نوفمبر 2020 بذلك سوف تكون متوفرة في نهاية عام 2020 ليتم الأستمتاع بها في نهاية العام وفي بداية عام 2021، تدور اللعبة في عالم سبايدر مان الساحر و المفعم بالمغامرة، سوف تكون أنت سبايدر مان ويجب عليك أن تستخدم قواك السحرية في محاربة الأشرار والقضاء عليهم.

Ghostwire: Tokyo

لعبة أخرى تم الأعلان عنها ضمن العاب بلايستيشن 5 وسوف يتم اللإصدار الأول منها في عام 2021، سوف تدخل من خلال هذه اللعبة إلى غامض ومخيف، سوف يختفي البشر ولن يتبقى منهم غير ملابسهم فقط، يجب عليك محاربة الأشباح والكائنات الغريبة، يمكنك استخدام محاربتهم من خلال الكثير من القدرات السحرية والروحية التي تتمتع بها، قم أيضًا بإلقاء التعويذ السحرية التي تتقنها، يجب عليك إنقاذ طوكيو من هذه الأرواح الشريرة.