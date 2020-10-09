الرئيس الروسي يدعو لهدنة إنسانية بين أذربيجان وأرمينيا

وجاء فى بيان عن الكرملين، أن بوتين أجرى سلسلة من المحادثات الهاتفية مع الرئيس الأذربيجانى إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرمينى نيكول باشينيان.
وأشار بوتين إلى "ضرورة وقف الاشتباكات فى المنطقة من أجل تبادل الأسرى وجثث القتلى".
وأضاف بيان الكرملين أن "وزيرى خارجية أذربيجان وأرمينيا مدعوان إلى موسكو فى 9 أكتوبر لإجراء مشاورات حول هذه القضايا بوساطة وزير الخارجية الروسي".
واندلعت فى 27 سبتمبر اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية فى قره باغ والمناطق المتاخمة له فى أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما وسط اتهامات متبادلة ببدء القتال واستقطاب مسلحين أجانب.
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