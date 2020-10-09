نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط حجز موعد مرور حولي moi.gov.kw اون لاين في المقال التالي

عمر شويل - جدة حجز موعد مرور حولي هو محور موضوعنا في هذا المقال، فيعد هذا الحجز من الخدمات الإلكترونية التي تمنحها وزارة الداخلية بدولة الكويت عن طريق إدارة المرور العامة الكويتية، حيث أنها وفرت الكثير من الخدمات الإلكترونية مؤخرًا ومن ضمنها خدمة أخذ موعد مرور بالكويت، ويتعلق بهذه الخدمة عدة خدمات منها: حجز موعد مرور حولي والأحمدي، والفروانية، والجابرية، والكثير من الخدمات الأخرى الخاصة بحجز المواعيد حتى مراجعة مرور الكويت، بغية التيسير على المواطنين والمقيمين بدولة الكويت ممن يريدون أن يأخذوا موعد في والمرور للرخصة، الجديدة تجديد الدفتر، وفيما يلي سنقوم بعرض كل ما يخص أخذ موعد مرور حولي.

طريقة حجز موعد مرور حولي

إن طريقة حجز موعد مرور حولي من الأمور التي يبحث عنها العديد من الأشخاص مؤخرًا بعد إشادة إدارة المرور العامة لكافة المواطنين والمقيمين في دولة الكويت، أن يقوموا بأخذ موعد مسبق لمعاودة أي من الإدارة العامة للمرور بدولة الكويت، ولهذا تم العمل على التيسير عليكم وعلى جميع من لا يعلموا خطوات حجز موعد مرور حولي فقد تم وضع عدة خطوات لمعرفة طريقة الحجز.

رابط حجز موعد مرور حولي

يمكنكم الآن حجز موعد مرور حولي اون لاين من خلال الانترنت بهذه الخطوات.

قم بالدخول على الرابط الخاص بموقع وزارة الداخلية عن طريق الدخول على رابط حجز موعد مرور حولي بهذه الخطوات.

قم بالدخول علي زر منصة المواعيد، ثم قم باختيار قطاع المرور والعمليات.

قم بإدخال الرقم المدني، ومن ثم قم بالنقر على زر اختيار البداية.

قم باختيار فئة الحجز من ضمن شركات أو أفراد.

قم باختيار المتقدم إذا كان مواطن أو حتى مقيم في دولة الكويت.

قم بتحديد خيار شؤون المرور عن طريق حقل المعاملات؛ ثم قم باختيار نوع المعاملة وكذلك أنواع المعاملات.

قم بانتقاء محافظة حولي.

قم بالضغط على زر إدخال البيانات، وقم يملأ كافة البيانات من ضمنها الاسم ورقم الهاتف والبريد الالكتروني.

قم بانتقاء الوقت والتاريخ الملائم لك لمراجعة مرور حولي، ثم قم بالدخول على ايقونة حجز موعد المرور واختيار منطقة حولي.

حجز المواعيد