ترامب: الانتخابات القبلة ستكون الأكثر تزويرا في التاريخ

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي ستجرى في 3 نوفمبر المقبل، ستكون الأكثر تزويرًا في التاريخ.

وأضاف ترامب في حوار مع شبكة "فوكس نيوز": "ستكون هذه واحدة من أكثر الانتخابات تزويرا ويجب أن تكون لدينا بطاقات للتعريف بالناخب".

وأشار ترامب إلى نائبه مايك بنس أبلى بلاء حسنا في مناظرة، أول أمس، مع منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، التي تترشح لمنصب نائب الرئيس في حملة جو بايدن.

وقال ترامب: " كامالا هاريس ليست اشتراكية بل أكثر من ذلك ومايك بنس قدم أداء رائعا في المناظرة"، مشيرًا إلى أن لجنة الانتخابات الخاصة بالمناظرات عبارة عن أضحوكة.

وكانت حملة ترامب أعلنت أنه يرغب في خوض مناظرة مع منافسه المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن في حالة تأجيل موعدها من الأسبوع المقبل إلى 22 أكتوبر .

وكانت اللجنة المسؤولة عن المناظرات الرئاسية الأمريكية، قد أعلنت الخميس، أن المناظرة الثانية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن ستكون عبر الإنترنت.

ويعود قرار اللجنة إلى إصابة الرئيس الأمريكي بفيروس كورونا المستجد قبل أسبوع، والذي سبق أن قال إنه يتطلع إلى مناظرة بايدن على خشبة المسرح في ميامي، مشيرا إلى أنها "ستكون مناظرة رائعة".