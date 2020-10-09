أعلنت الحكومة الإسرائيلية، أمس الخميس أن المباحثات حول ترسيم الحدود البحرية مع لبنان تبدأ في 14 أكتوبر، وذلك في معرض كشفها عن فريقها إلى المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة.
وكانت السلطات اللبنانية والإسرائيلية أعلنت في الأول من الشهر الجاري التوصل إلى اتفاق لبدء المفاوضات، في خطوة اعتبرتها الولايات المتحدة "تاريخية".
وكان مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شنكر أوضح أن المباحثات ستنطلق خلال الأسبوع الذي يبدأ في 12 أكتوبر.
وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز في بيان الخميس إن المباحثات تبدأ في "14 أكتوبر في مركز يونيفل (قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان)" في الناقورة الواقعة جنوبي لبنان قرب الحدود.
وسيتألف الوفد الإسرائيلي من 6 أعضاء بينهم المدير العام لوزارة الطاقة أودي أديري، والمستشار الدبلوماسي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، رؤوفين عازر، ورئيس دائرة الشؤون الإستراتيجية في الجيش.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إسرائيل: سنبدأ مفاوضات ترسيم الحدود مع لبنان في 14 أكتوبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.