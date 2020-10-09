ويرتفع بذلك مجمل الإصابات في البلاد إلى خمسة ملايين و28444 حالة، فيما ارتفعت الوفيات بواقع 729 إلى 148957 حالة. أعلن مسؤول في وزارة الصحة البرازيلية، أن بلاده ضمنت وصول 140 مليون جرعة من لقاح كورونا بحلول النصف الأول من عام 2021.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البرازيل تسجل أكثر من 27 ألف إصابة جديدة بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.