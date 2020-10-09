ضللت الناخبين .. فيسبوك يفكك حملة داعمة لترامب

وقامت الحملة أساسا على نشر تعليقات حول مواضيع مختلفة خاصة تنتقد المرشح الديمقراطى جو بايدن وتدافع عن ترامب "لإعطاء انطباع بوجود دعم واسع لآرائه".

وأشار "فيسبوك" إلى أن "العمليات الخادعة على غرار هذه العملية تطرح تحديات معقدة، بشكل خاص لأنها تشوش الحدود بين النقاش العام والتلاعب".

ووجدت الشبكة الاجتماعية علاقة بين التعليقات المعنية و"رالى فورج" وذلك "على الرغم من أن الأشخاص (الضالعين) فى هذه العملية حاولوا إخفاء هويتهم والتنسيق بينهم".

وأوضح الموقع أن "كثيرا من الحسابات استعملت صورا عامة وتصرفت كأنها لأشخاص يمينيين يقطنون فى مناطق متفرقة فى الولايات المتحدة".