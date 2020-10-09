ترامب يحذر من التلاعب فى الأصوات فى الانتخابات الأمريكية

حذر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من التصويت بالبريد فى انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة فى نوفمبر المقبل، قائلا إنه يتم من خلاله التلاعب بملايين الأصوات، كما انتقد استطلاعات الرأى التى تظهر تقدم منافسه الديمقراطى جو بايدن، واصفا إياها بالمزيفة.





وفى مداخلة هاتفية مع شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية فى وقت متأخر من الخميس، قال ترامب، الذى يتعافى وزوجته من فيروس كورونا المستجد، إنه والسيدة الأولى بخير، مشيرا إلى إنه يفكر فى المشاركة فى تجمع انتخابي، السبت، فى ولاية فلوريدا على الأرجح.

وأوضح ترامب: "أعتقد أننى سأحاول تنظيم تجمع ليل السبت إذا كان لدينا ما يكفى من الوقت لذلك. نريد تنظيم تجمع، على الأرجح فى فلوريدا ليل السبت".

وأضاف أنه قد ينظم تجمعا آخر الأحد فى بنسلفانيا، وقال: "أشعر أننى بحالة جيدة جدا"، وذلك بعد أن أعطاه طبيبه الضوء الأخضر لاستئناف الأنشطة العامة فى نهاية هذا الأسبوع.

وقال الرئيس إن الجيش الأمريكى سيوزع قريبا العقار الذى أخذه بعد إصابته بكورونا، وإنه سيكون متوفرا للأمريكيين مجانا.

كما انتقد ترامب اللجنة المنظمة للمناظرات الرئاسية واصفا إياها بـ"الأضحوكة"، مضيفا أن نائبه مايك بنس تفوق على منافسته من الحزب الديمقراطى كاملا هاريس.

ووجه ترامب انتقاداته أيضا إلى منافسه بايدن، قائلا إنه يسعى لحرمان الأميركيين من التعديل الدستورى الثانى المتعلق بالحق فى حيازة السلاح.

وحذر الرئيس الأمريكى من انتشار الفوضى فى حال انتخاب بايدن، بسبب "رغبته فى الحد من صلاحيات الشرطة فى الوقت الذى يدعم فيه المجموعات التى وصفها بالتخريبية"، حسب تعبيره.