الصحة العالمية تسجل أكثر 330 ألف إصابة بفيروس كورونا فى 24 ساعة

وزادت الوفيات 5514 وفاة ليرتفع إجمالى الوفيات فى العالم إلى مليون و50 ألفا.
وسجلت الهند 78 ألفا و524 إصابة جديدة، وتلتها البرازيل بتسجيل 41 ألفا و906 إصابات، فى حين سجلت الولايات المتحدة 38 ألفا و904 إصابات جديدة.
وكانت الإحصائية القياسية العالمية السابقة لإصابات كورونا قد سجلت فى الثانى من أكتوبر بزيادة 330 ألفا و340 إصابة، وسجلت المنظمة رقما قياسيا فى عدد الوفيات بلغ 12 ألفا و393 وفاة فى 17 أبريل.
وفى وقت سابق، دعت منظمة الصحة العالمية الحكومات إلى مكافحة الإرهاق المتزايد لدى الناس من جراء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وإجراءات التقييد المفروضة والذى بلغ 60 بالمئة فى بعض الأماكن.
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