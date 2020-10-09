الإمارات وإسرائيل تبحثان سبل التعاون التكنولوجي

بحثت سارة الأميري، وزيرة الدولة للتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات ورئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، مع يزهار شاي، وزير العلوم والتكنولوجيا الإسرائيلي، آفاق التعاون والعمل المشترك، للارتقاء بجهود البحث والتطوير ومخرجاتها لتلبية احتياجات القطاع الصناعي، وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة، وسبل التعاون في قطاع الفضاء.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، قد أكد أمس، أنّه سيعرض معاهدة السلام التاريخية مع الإمارات على مجلس الوزراء والكنيست للمصادقة عليها، الاثنين المقبل.
ورجحت مصادر إسرائيلية أن تحظى المعاهدة بمصادقة كبيرة في الحكومة والكنيست.
ويُشار إلى أن إسرائيل كانت قد أعلنت توقيع اتفاقية مع الأردن من شأنها السماح بتسيير رحلات عبر مجالهما الجوي حيث قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن الاتفاقية ستؤدي إلى اختصار أوقات الطيران لبعض المسارات بين آسيا وأوروبا.
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