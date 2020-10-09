وقال قصر الكرملين الروسي في بيان: "بعد سلسلة مفاوضات هاتفية مع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، ورئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان يتوجه الرئيس الروسي بدعوة لوقف الأعمال القتالية التي تجرى في منطقة قره باج ومراعاة الاعتبارات الإنسانية بهدف تبادل جثث القتلى والأسرى".
وكان الرئيس الأرميني ارمين سركيسيان، دعا إلى وقف تأجيح الصراع في قره باج لوقف نزيف الدماء، مشددا على ضرورة خروج تركيا من الحرب الدائرة مع أذربيجان.
وأضاف ارمين سركيسيان، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، أمس، أن بوتين قال إن روسيا لديها اتفاقات مع دولة أرمينيا وليس مع إقليم قره باج، وسوف تدافع عنها، لأن شعب قره باج قرروا باستفتاء أنهم يريدون جمهورية مستقلة، واعترفنا بهذا الاستفتاء، ونحن نريد التبسيط ولا نريد التعقيد في الوقت الحالي، ونحن سنعترف بإقليم قره باج عندما يعترف به الجميع.
وتابع: لا نريد تعقيد الأزمات ولا نريد العودة إلى زمن التطهير العرقي، وأنه على تركيا الخروج من الصراع الدائر في قره باج معقبا: "ارجوكي يا تركيا اخرجي من الصراع".
وأشار إلى أن تركيا تستخدم جميع الطائرات والمعدات لدعم أذربيجان، منوها بأن لن يتم السماح أبدا بأي تطهير عرقي في قره باج لافتًا إلى أن هناك من يحارب من أجل التطهير العرقي ولكن أرمينيا سوف تهزمهم مجددا، ولا بد من العودة إلى طاولة المفاوضات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لوقف نزيف الدماء.. بوتين يدعو أرمينيا وأذربيجان إلى وقف القتال في قره باج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.