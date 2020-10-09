مباحثات بين الموساد والدوحة بشأن نقل التمويلات القطرية لـ حماس

كشفت القناة الـ12 العبرية، عن وجود مباحثات بين الموساد الإسرائيلي والدوحة بشأن نقل التمويلات القطرية، إلى حركة حماس بقطاع غزة.
وقالت القناة العبرية، إن المنظومة الأمنية الإسرائيلية، تجري مباحثات مع الدوحة لنقل التمويلات القطرية لحماس بغزة.
وأضافت، أن رئيس الموساد يوسي كوهين، والمنسق أبو كميل، يجريان مباحثات مع قطر، لنقل التمويلات القطرية إلى حماس بغزة خلال الأشهر القادمة.
ووفقا للقناة، تتخوف المنظومة الأمنية الإسرائيلية من اندلاع تصعيد جديد مع حركة حماس في قطاع غزة، حال تم وقف التمويلات القطرية.
وبحسب القناة العبرية، تأتي هذه المبادرة الإسرائيلية، في ظل اقتراب انتهاء التمويلات القطرية لحماس.
ولفتت القناة إلى أن حماس ستبدأ بالتهديد بعد انتهاء المنحة، ولن تسكت حال نقص الأموال بالقطاع، مشيرةً الى أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية، تتوقع اندلاع تصعيد بعد أسبوعين من انتهاء موعد التمويلات القطرية.
وكانت طائرة إسرائيلية قد قصفت مؤخرا، هدفا عسكريا لحركة حماس في جنوب قطاع غزة في وقت متأخر الاثنين، بعد وقت قصير من إطلاق مسلحين من غزة صاروخا على إسرائيل.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الصاروخ سقط في منطقة مكشوفة ولم يتسبب في أضرار أو إصابات. لكنه كسر هدوءا استمر أسابيع في المنطقة.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ. لكن إسرائيل تحمل قادة حماس في غزة المسؤولية عن جميع النيران الصادرة من القطاع، وعادة ما ترد على الهجمات الصاروخية بضربات جوية على أهداف تابعة لحماس.
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