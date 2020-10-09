14 مرشحا فى الانتخابات.. بوركينافاسو تنتخب رئيسا للبلاد في نوفمبر

أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في "بوركينا فاسو" عن قبول 14 ملف ترشح للانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في 22 نوفمبر القادم، وذلك من أصل 23 ملف ترشح.
وقال رئيس اللجنة الوطنية البوركينية نيوتن أحمد باري إن المجلس الدستوري "الذي سيبحث أولا في الطعون المحتملة قبل نشر القائمة النهائية".
ومن ضمن المرشحين المختارين، الرئيس الحالي روك مارك كريستيان كابوري، الباحث عن ولاية رئاسية ثانية، وزعيم المعارضة زفيرين ديابري، كما تم قبول ترشح رجل الأعمال إيدي كومبوغو.
وستكون أمام المجلس الدستوري مهلة 8 أيام للبت في القائمة النهائية للمترشحين للاستحقاقات الرئاسية.
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