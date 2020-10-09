نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز موعد التعليم الخاص مبارك الكبير في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن خدمة حجز موعد التعليم الخاص مبارك الكبير من ضمن الخدمات التي تكون هدفها التقليل من انتشار مرض كورونا المعروف بكوفيد ١٩ في دولة الكويت وهذا إلى جانب زيادة مهارة الدولة في التغلب على ذلك المرض، إذ يتسم كوفيد-19 بأنه سريع الانتشار عند مقارنته بالأمراض الأخرى، كذلك قامت دولة الكويت بالعمل على إتاحة خدمة الحجز الخاصة بالمواعيد لكافة المؤسسات الحكومية من خلال منصة متى، وفي هذا المقال سنتعرف بالتفصيل عن هذه الخدمة.

التعليم الخاص بالكويت

إن إدارة التعليم الخاص بالكويت تقوم بالكثير من الوظائف التي تحسن من جودة التعليم الخاص، وهذا إلى جانب إدارة العملية التعليمية كذلك بالتعليم الخاص، وهذا عن طريق حصر البيانات والمعلومات التي ترتبط بالمدارس الخاصة إلى جانب تحديد متطلبات المناطق المتنوعة من تلك المدارس، كذلك تستطيع الدخول إلى موقع إدارة التعليم الخاص عن طريق الإنترنت لكي تتعرف على عناوين كافة المدارس الخاصة بدولة الكويت.

حجز موعد التعليم الخاص مبارك الكبير

للرغبة في حجز موعد التعليم الخاص مبارك الكبير ينبغي عليك أم تقوم بالدخول على منصة متى، وتحصل على الباركود المتعلق بذلك الموعد، وذلك من خلال تسجيل الدخول، وبعد ذلك الدخول إلى الخدمات الخاصة بإدارة التعليم الخاص وهذا بعد الضغط على تفاصيل الخدمات التي ترتبط بوزارة التعليم.

قامت الحكومة بدولة الكويت بعمل منصة متى لحجز المواعيد عن طريق الإنترنت وأخذ الباركود الذي يعد شرط من قوانين زيارة جميع القطاعات الحكومية بدولة الكويت أثناء الفترة الحالية، وبإمكانك أم تستخدم تلك المنصة حتى تستطيع حجز موعد التعليم الخاص مبارك الكبير وهذا كالتالي:

قم بالدخول إلى منصة متى ومتابعة الخطوات التالية.

قم بإدخال كلمة المرور والرقم المدني، بعد ذلك قم بالضغط على تسجيل الدخول.

قم باختيار وزارة التربية وبعدها قم بالضغط على تفاصيل الخدمات.

قم بالضغط على الخدمات التي ترتبط بالتعليم الخاص.

قم بالسير على الإرشادات والتعليمات حتى تقوم بحجز موعد زيارة التعليم بمبارك الكبير.

عنوان الإدارة العامة للتعليم الخاص مبارك الكبير

يوجد المبنى الخاص بالإدارة العامة للتعليم الخاص بمنطقة مبارك الكبير، بجانبه مدرسة تسمى “جعفر بن أبي طالب”، وبإمكانكم الدخول لمركز الإدارة بعد القيام بأخذ موعد المسبق من خلال منصة متى؛ إذ شددت الإدارة على عدم تلقي أي من المراجعين بدون الحصول على الباركود المتعلق بالموعد، وهذا لاهتمامها وتركيبها على التقليل من انتشار مرض كورونا المعروف بكوفيد ١٩ بين المراجعين.