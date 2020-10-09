الهند: 6.91 ملايين إصابة وأكثر من 106 ألف وفاة بـ كورونا

ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، أكدت بيانات الصحة الهندية أيضًا تسجيل 964 وفاة إضافية، بما يرفع إجمالى وفيات الهند جراء الإصابة بوباء كورونا إلى 106.490.
وكانت وفيات فيروس كورونا قد تجاوزت الـ100 ألف وفاة فى الهند منذ السبت الماضى، لتحل بذلك كثالث دول العالم فى أعداد الوفيات بعد الولايات المتحدة والبرازيل.
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