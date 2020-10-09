داود أوغلو: أردوغان يسيئ استخدام الدين لإخفاء مصادر ثروته

وجّه رئيس حزب المستقبل التركى، أحمد داود أوغلو، انتقادات واسعة للرئيس التركى رجب طيب أردوغان، مؤكدًا أنه يسئ إلى الدين باستخدامه فى المبادئ الدينية لتوجيه المواطنين إلى التحلى بالصبر لخدمة أغراضه السياسية.





وقال داود أوغلو، فى اجتماع لحزبه، أمس الخميس، إنه ليس من حق الرئيس التركى حث مواطنيه على التحلى بالصبر، قبل أن يكشف مصدر ثروته، هو وحاشيته، حسبما نقل موقع "تركيا الآن" المتخصص فى الشأن التركى.

وأضاف داود أوغلو، وهو رئيس وزراء أردوغان الأسبق، أنه "لا يصح استخدام المبادئ الدينية لتوجيه المواطنين إلى التحلى بالصبر فى هذا السياق لأن هذا يسىء إلى الدين".

وفى سياق متصل، قال مدير الخزانة والتكاليف فى حزب المستقبل، سيركان أوزكان، إن الحكومة لا تفعل الكثير لتطوير الاقتصاد، لافتًا إلى "أن البلاد يديرها فريق جاهل اقتصاديًا، فقد باعوا 120 مليار دولار من العملات الأجنبية لموازنة قيمة التبادل بشكل غير قانونى. ورغم ذلك، بقى الدولار عند 8 ليرات".