المكسيك تكسر حاجز الـ83 ألف وفاة بسبب كورونا





أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، اليوم الجمعة، تسجيل 5300 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد فى البلد اللاتينى، ما يرفع إجمالى إصابات الوباء فى البلاد إلى 804 آلاف و488 إصابة مؤكدة.

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