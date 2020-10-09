رئيس وزراء اليونان: إعادة فتح فاروشا القبرصية استفزاز تركى غير مقبول

اعتبر رئيس وزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن إعادة افتتاح مدينة فاروشا من قبل تركيا استفزاز غير مقبول، مؤكدًا أنه لا يوجد أمام أنقرة إلا خيار الحوار وفق القانون الدولى، أو خيار التوتر والعقوبات.





ووفقًا لتصريحات عاجلة نقلتها شبكة "العربية" الإخبارية، قال ميتسوتاكيس، إن المباحثات تنطلق مع تركيا من حيث توقفت عام 2016، مضيفًا أنه لا يستبعد اللقاء مع أردوغان رغم أن ذلك ليس مدرجًا على جدول الأعمال.

وكان الجيش التركى أعاد فتح ساحل مدينة فاروشا فى "جمهورية شمال قبرص التركية"، أمس الخميس، فى خطوة تثير الجدل وتأتى بعد أيام قليلة على انتخابات رئاسية فى شمال قبرص الغير معترف بها دوليًا إلا من جانب أنقرة فقط.

ويهدد القرار المتعلق بالمنتجع السياحى السابق "فاروشا" بمفاقمة التوتر فى شرق المتوسط، حيث تسعى تركيا لوضع موطئ قدم لها فى بجر إيجه الغنى بالنفط فى مناطق الجرف القارى الخاص بجارتيها قبرص واليونان.

وندد الرئيس القبرصى نيكوس أناستاسياديس، بتلك الخطوة، مؤكدا أنها "انتهاك صارخ للقانون الدولى وقرارات مجلس الأمن الدولى"، فيما حذرت اليونان من أنها ستناقش المسألة مع شركائها فى الاتحاد الأوروبى.