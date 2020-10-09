معاريف: تراجع قوة الليكود أمام حزب يمينا

أظهر استطلاع جديد للرأي العام في إسرائيل، تراجع في قوة حزب الليكود برئاسة نتنياهو، لصالح تحالف "يمينا" المتطرف، برئاسة نفتالي بينت.

وبحسب نتائج الإستطلاع الذي أجرته صحيفة "معاريف" العبرية، ونشرت نتائجه صباح اليوم الجمعة، يواصل الليكود الهبوط في استطلاعات الرأي، مقابل ارتفاع قوة حزب "يمينا" بقيادة نفتالي بينت.

ووفقا لنتائج الإستطلاع، لو حصلت الانتخابات اليوم، ستكون النتائج على النحو التالي: الليكود 27 مقعدا، يمينا 22، يش عتيد 16، القائمة العربية 15، كحول لفان 10، يسرائيل بيتنا 9، شاس 9، يهودوت هتوراة 7، ميرتس 5 مقاعد.

وأشارت نتائج الاستطلاع، إلى أن 46% من الإسرائيليين، يعتقدون أن فرض الإغلاق الشامل أسبابه سياسية، مقابل 39% قالوا إن فرض الإغلاق جاء بسبب الكورونا. و15% قالوا إنهم لا يعلمون.