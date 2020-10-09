سجلت كازاخستان خلال الـ24 ساعة الماضية 107 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و3 وفيات، مقابل 92 إصابة وأربع وفيات في اليوم السابق.
وأفادت السلطات الصحية في كازاخستان اليوم الجمعة بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 108561 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1759 حالة وفاة، وإجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء تجاوزت 103 ألاف حالة.. وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.
جدير بالذكر أن وباء كورونا أجبر العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كازاخستان تسجل 107 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.