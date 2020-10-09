الصين: لا وفيات أو إصابات بعدوى محلية بكورونا وتسجيل 21 إصابة وافدة من الخارج

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات بعدوى محلية مرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 21 إصابة جديدة جميعها وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 85521 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.
وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن الإصابات الوافدة من الخارج جاءت بواقع 10 حالات في مقاطعة شنشي و6 حالات في شنجهاي وثلاث حالات في قوانغدونغ وحالتين في مقاطعة لياونينغ، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 2972 حالة غادر منها 2766 حالة المستشفيات بعد شفائهم.
وأضافت اللجنة أن 15 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 80681 شخصا، مشيرة إلى أن 7924 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مايزالوا يخضعون للملاحظة الطبية بعد مغادرة 1123 شخصا الملاحظة الطبية أمس.
وتابعت اللجنة أنه تم أمس تسجيل 15 حالة جديدة بدون أعراض جميعها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغت 357 حالة منها 355 حالة وافدة.
وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 5161 حالة إصابة مؤكدة، و105 حالات وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 524 حالة إصابة مؤكدة و7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 4890 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و 487 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.
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