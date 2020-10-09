إصابات فيروس كورونا في الهند تقترب من الـ7 ملايين حالة

سجلت الهند 70 ألفا و496 إصابة جديدة بفيروس كورونا /كوفيد-19/ خلال الـ24 ساعة الماضية، لتقترب حصيلة المصابين في البلاد من كسر حاجز الـ7 ملايين حالة، إذ بلغ عددهم 6 ملايين و906 آلاف و152 شخصا.
وذكرت وزارة الصحة - حسب ما أوردته صحيفة /تايمز أوف إنديا/ الهندية اليوم الجمعة - أن البلاد سجلت أيضا 964 وفاة خلال الساعات الـ24 نفسها، وبذلك يصل إجمالي الوفيات إلى 106 آلاف و490 وفاة.
ووفقا لبيانات وزارة الصحة الهندية، يبلغ عدد الحالات النشطة في البلاد حاليا 893 ألفا و592 شخصا.
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