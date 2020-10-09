إسرائيل أصبحت على مشارف إيران.. ابنة رفسنجاني تدعو الملالي لإعادة النظر في العلاقات مع تل أبيب

أبرزت صحيفة "أرمان ملي" الإيرانية،تصريح فائزة الهاشمي، النائب عن طهران السابقة في البرلمان الإيراني،بأن إسرائيل أصبحت على مشارف إيران، وقالت إنه يجب "تحديث إيران على الساحة العالمية واتخاذ قرارات تتناسب مع مصالحها للحفاظ على هيمنتها".

وأوضحت هاشمي، الإبنة الصغرى للرئيس الإيراني الراحل علي أكبر هاشمي رفسنجاني، أن إسرائيل لا تحتاج إلى القرب الجغرافي من إيران، لضربها.

وقالت هاشمي: "يجب أن يكون هدف إيران هو حماية المصالح والحفاظ على مؤسساتها وأهدافها".

وذكّرت المتحدثة بعبارة شهيرة للخميني، الذي قال مرة: "حتى مبادئ الإسلام يمكن تعليقها للحفاظ على مؤسسات الدولة، والدولة نفسها"!، حسب قولها.

وذهبت الهاشمي إلى أبعد من ذلك بدعوة ما يسمى في إيران بـ "آيات الله العظمى" لـ "تحديث فتاواهم للاحتفاظ أتباعهم".

وأشارت الهاشمي إلى المسلمين من غير الفلسطينيين، مثل الأويجور في الصين، والشيشان في روسيا، في نفس وضع الفلسطينيين، متسائلة حول سر احتفاظ طهران بعلاقات وثيقة مع روسيا والصين.

وفي إشارة إلى معاهدات السلام بين الإمارات والبحرين من جهة وإسرائيل من جهة أخرى، قالت الهاشمي: "إسرائيل قبلت شرط الإمارات وأوقفت ضم الأراضي الفلسطينية وتوسيع المستوطنات" وأضافت أن قطر مثلًا توسطت بين حماس وتل أبيب، كما توصل الطرفان إلى بعض الاتفاقات".

وأكدت الهاشمي كذلك، أن عمان وافقت أيضًا على الاتفاقيات الإماراتية البحرينية مع إسرائيل، مذكرةً بالعلاقات الجيدة التي تربط طهران بالدوحة ومسقط.

وأضافت هاشمي، التي اشتهرت بجرأتها، في مؤتمر عبر الفيديو في مركز الدراسات الإيرانية بجامعة ستانفورد، أن "المؤسسة الحاكمة الإيرانية اليوم لا ثورية ولا دينية".