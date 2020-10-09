الناتو: لن نغادر أفغانستان إلا عندما تسمح "الظروف على أرض الواقع"

أكد الناتو التشاور بين أعضائه لاتخاذ قرار "سويا" بشأن موعد مغادرة أفغانستان، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة قواته إلى الوطن بحلول عيد الميلاد، حسبما أعلنت مصادر مطلعة.
وذكرت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم /الجمعة/ - أن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج أعلن موقف الحلف الراسخ المتمثل في أنه لن ينهي مهمته في أفغانستان إلا عندما تسمح "الظروف على الأرض" بذلك.
وقال ستولتنبرج في مؤتمر صحفي بعد محادثات مع رئيس وزراء مقدونيا الشمالية زوران زاييف: "قررنا الذهاب إلى أفغانستان معًا، وسنتخذ قرارات بشأن التعديلات المستقبلية معًا وعندما يحين الوقت سنغادر معًا".
وأضاف: "سنتخذ قرارات بناءً على الظروف القائمة على أرض الواقع، لأننا نعتقد أنه من الأهمية بمكان الاستمرار في الالتزام بمستقبل أفغانستان، لأن من مصلحتنا الحفاظ على أمن أفغانستان على المدى الطويل".
ويستند انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان، مما مهد الطريق لانطلاق مفاوضات بين الأفغان للتوصل إلى تسوية سياسية في أفغانستان.
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