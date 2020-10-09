عاجل.. مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة لبحث التصعيد التركى فى فاروشا

يعقد مجلس الأمن الدولى جلسة طارئة، اليوم الجمعة، لبحث التضعيد التركى فى قبرص، وذلك بعد قيام الجيش التركى بإعادة افتتاح مدينة فاروشا فى شمال قبرص، ما أثار غضب الشطر الجنوبى من الجزيرة التى قسمها الاحتلال التركى.





ووفقًا لنبأ عاجل لشبكة "العربية" الإخبارية، تأتى جلسة مجلس الأمن فى وقت لاحق من اليوم الجمعة، بطلب من قبرص.

وكان الجيش التركى أعاد فتح ساحل مدينة فاروشا فى "جمهورية شمال قبرص التركية"، أمس الخميس، فى خطوة تثير الجدل وتأتى بعد أيام قليلة على انتخابات رئاسية فى شمال قبرص التى لا يعترف بها دوليا سوى أنقرة.

وندد الرئيس القبرصى نيكوس أناستاسياديس، بتلك الخطوة، مؤكدا أنها "انتهاك صارخ للقانون الدولى وقرارات مجلس الأمن الدولى"، فيما حذرت اليونان من أنها ستناقش المسألة مع شركائها فى الاتحاد الأوروبى.

ويهدد القرار المتعلق بالمنتجع السياحى السابق "فاروشا" بمفاقمة التوتر فى شرق المتوسط، حيث تسعى تركيا لوضع موطئ قدم لها فى بجر إيجه الغنى بالنفط فى مناطق الجرف القارى الخاص بجارتيها قبرص واليونان.