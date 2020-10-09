اليونان: نتفاوض مع تركيا لرسم الحدود واتفقنا على 16 مقاتلة فرنسية

قال رئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الجمعة، إن بلاده ستتفاوض مع تركيا على رسم الحدود البحرية والجرف القارى، فى خطوة لوضع حد للتصعيد التركى المستمر فى منطقة شرق المتوسط الغنى بالنفط.





وبحسب التصريحات التى نقلتها شبكة "العربية"، أكد ميتسوتاكيس أن اليونان ستحصل على 16 مقاتلة فرنسية من طراز "الرفال"، خلال العامين المقبلين. ويأتى الإعلان اليونانى عن صفقة الرافال كواحدة من خطوات التسليح الواسعة التى أقبلت عليها أثينا مؤخرًا، للتصدى للأطماع والتهديدات التركية فى البحر المتوسط، ومحاولات أنقرة للاستيلاء على أجزاء من المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص واليونان.

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