وزير خارجية أرمينيا فى موسكو لإجراء محادثات حول قره باغ

قال سفير أرمينيا لدى روسيا، فاردان توجانيان، اليوم الجمعة، إن وزير خارجية بلاده زوهراب مناتساكانيان، سيصل إلى موسكو فى وقت لاحق من اليوم لإجراء محادثات مع الجانب الروسى بشأن النزاع الجارى فى إقليم ناغورنى قره باغ الانفصالى.





ووفقًا لما نقلته وكالة "تاس" الروسية للأنباء، دعا الرئيس الروسى فلاديمير بوتين وزيرى خارجية أذربيجان وأرمينيا إلى موسكو، لإجراء محادثات وحثهما على وقف القتال والأعمال العسكرية فى الصراع حول إقليم ناغورنى قره باغ.

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