المرصد السورى: تركيا تستعد لنقل دفعة جديدة من المرتزقة إلى قره باغ

أكد المرصد السورى لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، مقتل 26 جدد من المرتزقة السوريين الذين نقلتهم تركيا للقتال فى ناغورنى قره باغ لحساب أذربيجان، خلال الـ 48 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالى القتلى السوريين هناك إلى 107 قتيلاً.





ووفقًا لأنباء عاجلة نقلتها شبكة "سكاى نيوز عربية"، تستعد أنقرة لنقل دفعة جديدة من المرتزقة السوريين إلى أذربيجان، تقدر بـ 400 مرتزق. وتواصل تركيا تغذية الصراع فى إقليم ناغورنى قره باغ الانفصالى بين أذربيجان وأرمينيا المتنازعتين على الإقليم، حيث أكدت عدة تقارير حقوقية واستخباراتية أن نظام الرئيس التركى رجب طيب أردوغان نقل بالفعل مئات المرتزقة إلى قره باغ للقتال لدعم باكو فى قتالها ضد يريفان. وكان الرئيس السورى بشار الأسد اتهم أنقرة والرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى وقت سابق، بتجنيد الإرهابيين ونقل سوريين للقتال فى منطقة القوقاز، مؤكدًا أن أردوغان هو المحرض الرئيسى على القتال. وتتهم أرمينيا تركيا بنقل نحو 4000 مسلح من المرتزقة القادمين من شمال سوريا إلى أذربيجان للمشاركة فى القتال الدائر حاليا.

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