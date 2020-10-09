بوتين يدعو وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان لإجراء مشاورات في موسكو اليوم بشأن ناجورنو قره باخ

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان لإجراء مشاورات في موسكو اليوم الجمعة، بشأن الوضع في ناجورنو قره باخ.
وأفاد المكتب الصحفي للكرملين في بيان،نقلته وكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية "ان وزيري خارجية أذربيجان وأرمينيا مدعوان إلى موسكو في 9 أكتوبر لإجراء مشاورات بشأن الوضع في ناجورنو قره باخ بوساطة وزير الخارجية الروسي".
كما دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الخميس ، إلى إنهاء الأعمال القتالية في الإقليم، لأسباب إنسانية من أجل تبادل الجثث والأسرى.
وتجددت في 27 سبتمبر الماضي الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان بسبب الصراع في ناجورنو قره باخ، وأقر الرئيس الأذري إلهام علييف، فرض حالة الحرب في عدد من مدن ومناطق الجمهورية وحظر التجول، كما أعلن عن تعبئة جزئية. وسبق ذلك إعلان أرمينيا حالة الحرب والتعبئة العامة.
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