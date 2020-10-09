دبلوماسي: الأزمة المالية سبب اعتذار 6 دول عن رئاسة الدورة الحالية لجامعة الدول العربية

أكد السفير محمد منيسي ، مساعد وزير الخارجية السابق، أن جامعة الدول العربية تعاني الكثير من الأزمات الطاحنة التي قد تعصف بها وتجعلها في مهب الريح لعل ابرزها الأزمة المالية الطاحنة التي تمر بها خلال الأونة الحالية.

وقال منيسي لـ" صدي البلد" إن الأزمة المالية التي يمر بها العالم نظرا لجائحة فيروس كورونا المستجد والتي بالطبع اثرت علي تمويل جامعة الدول العربية باتت تهدد الكثير من الأنشطة التي تقوم بها بالتوقف وعدم الإستمرارية.

وذكر مساعد وزير الخارجية السابق أن غياب التمويل المالي والأزمة المالية الطاحنة التي تعيش فيها الجامعة التي يعود تاريخ إنشاؤها الي العام 1945 أمر يضيف الكثير من الأعباء على رئاسه الدوره الحالية مما دفع الكثير من الدول الأعضاء للإعتذار عن تولي الدورة الحالية لجامعة الدول العربية.

كانت ليبيا، أخر المعتذرين عن رئاسة الدورة الحالية للجامعة العربية، بعد تخلي فلسطين عن رئاستها، واعتذار كل من قطر وجزر القمر والكويت ولبنان.

