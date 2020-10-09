ألمانيا: 4516 إصابة جديدة و11 وفاة بـ كورونا





أعلن معهد روبرت كوخ الألمانى لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية فى ألمانيا، صباح اليوم الجمعة، تسجيل 4516 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك استنادًا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

ووفقًا لبيانات المعهد التى نشرتها وكالة الأنباء الألمانية، ارتفع إجمالى إصابات فيروس كورونا فى ألمانيا إلى 314.660 إصابة مؤكدة، فى حين بلغ عدد الوفيات 9589 حالة جراء الإصابة بالوباء، بعد تسجيل 11 وفاة جديدة.

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