ارتفاع حصيلة قتلى أرمينيا إلى 376 عسكريا فى قره باغ

وبحسب وكالة "رويترز" الإخبارية، أعلنت سلطات إقليم ناغورنى قره باغ ارتفاع عدد القتلى فى صفوف العسكريين إلى 376 قتيلاً، حيث يتصاعد القتال إلى أسوأ مستوياته منذ التسعينيات، عندما قتل نحو 30 ألف شخص.

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