ارتفاع اسعار الذهب وتراجع الدولار.. تفاصيل

ارتفعت أسعار الذهب 1% بسبب ضعف الدولار، اليوم الجمعة، وتتجه صوب تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي، إذ زادت جاذبية المعدن الأصفر كتحوط من التضخم بفعل تجدد التفاؤل حيال حزمة مساعدات أمريكية جديدة للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.7 % إلى 1907.16 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0631 بتوقيت جرينتش، وصعد الذهب 0.4 % في الأسبوع.
وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 1% إلى 1912.40 دولار.
وانخفض مؤشر الدولار مقابل منافسيه، ويمضي على مسار تسجيل ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي.
واستؤنفت المحادثات بين نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب ووزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوتشين بشأن خطة المساعدات الخاصة بفيروس كورونا.
ويُنظر إلى تقدم كبير للمرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن أيضا على أنه يفتح الطريق أمام تحفيز اقتصادي كبير.
وربح الذهب، الذي يُعتبر تحوطا في مواجهة التضخم وانخفاض العملة، نحو 26 % منذ بداية العام الجاري، بدعم من تحفيز غير مسبوق عالميا لتخفيف الآثار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.5 % إلى 24.17 دولار للأوقية، وصعدت 2% في الأسبوع.
وربح البلاتين 1.5% إلى 875.33 دولار، وارتفع البلاديوم 0.5 % إلى 2383.16 دولار.
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