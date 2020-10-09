رئيس قيرغيزستان يوقع مرسوما بقبول استقالة الحكومة ورئيس الوزراء

وقع رئيس قيرغيزستان سورونباي جينبيكوف اليوم (الجمعة) مرسوما بقبول استقالة الحكومة ورئيس الوزراء.

وذكرت الخدمة الصحفية الخاصة للرئيس- وفق ما نقلته وكالة أنباء /قابار/ الرسمية في قيرغيزستان- في بيان أن: "رئيس قيرغيزستان سورونباي جينبيكوف وقع المرسوم بقبول استقالة رئيس الوزراء كوباتبك بورونوف وفقًا للمادةالخاصة بذلك في دستور جمهورية قيرغيزستان والقانون الدستوري لحكومة جمهورية قيرغيزستان ".

وتعتبر الحكومة القيرغيزية بذلك مستقيلة.ووفقًا للمرسوم، من المقرر أن يواصل رئيس الوزراء والنائب الأول لرئيس الوزراء ونواب رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة أداء واجبات أعضاء الحكومة القيرغيزية لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

وأعلن جينبيكوف الاثنين الماضي استعداده للاستقالة عند استعادة القانون والنظام في البلاد.

جدير بالذكر أنه عقب الانتخابات البرلمانية في قيرغيزستان التي جرت في 4 أكتوبر، نظمت بعض الأحزاب السياسية، التي خسرت الانتخابات، احتجاجات يوم الاثنين للمطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات. وتصاعدت الاحتجاجات إلى اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين.

واستولى المشاركون في الاحتجاج على مبنى البرلمان واستقال رئيس الوزراء ورئيس البرلمان. وألغت لجنة الانتخابات المركزية أمس الأول نتائج الانتخابات البرلمانية.