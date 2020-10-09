قبرص تتحرك دبلوماسيًا ضد تركيا بعد تحركاتها الأخيرة في فاروشا.. تفاصيل

أفاد موقع "cyprus mail" القبرصي، اليوم الجمعة، بأن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة مغلقة ظهر اليوم بطلب من قبرص لمناقشة مسألة فتح مدينة فاروشا القبرصية المحتلة أمام الأتراك من قبل أنقرة.

قدمت قبرص طلبهًا بالإشارة إلى منطقة فاماجوستا المسيجة على أساس المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة.

وسيتلقى أعضاء مجلس الأمن في اتصال عبر الفيديو إحاطة حول موضوع النقاش من وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية روزماري ديكارلو - التي ستحضر الدورة - وكذلك إليزابيث سبهار ، الممثلة الخاصة للأمين العام في قبرص.

ومن المقرر ان يقرأ مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا، الذي يترأس المجلس حاليًا الخطاب الذي سيتم الموافقة عليه بالإجماع عقب الجلسة لوسائل الإعلام.

وقالت الحكومة القبرصية إنها تفضل ألا يقتصر الخطاب الرئاسي على تكرار التأكيد بشأن الحلول الموجودة وإدانة القرار التركي بفتح المدينة أمام المواطنين الأتراك، بل أن يطالب أنقرة بالعدول عن قرارها والتراجع عن الإجراءات التي اتخذتها حيال المدينة.

وينص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 550 (1984) على أن أي محاولات لتوطين أي جزء من مدينة فاروشا المتنازع عليها بين تركيا وقبرص بخلاف سكانها غير مقبولة ويدعو إلى نقل هذه المنطقة إلى إدارة الأمم المتحدة.