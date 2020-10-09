بعد زيادة الاصابات.. إجراء جديد للصحة الأردنية لمواجهة كورونا

قال مساعد الأمين العام لشؤون الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الأردنية غازي شركس، الجمعة؛ إن عدد المراكز الثابتة لإجراء فحوصات كورونا للمواطنين الذين يشكون من أعراض تنفسية في المناطق الأكثر اكتظاظا في مختلف محافظات الأردن وصل لغاية الآن 125 مركزا.

ونقل موقع قناة "المملكة" الأردنية عن شركس أنه سيُعلن قريبا عن جاهزية تلك المراكز للعمل حيث لم يحدد شركس موعدا لعمل تلك المراكز.

يُشار الي أن وزارة الصحة اردنية أعلنت بالأمس عن قرب إعتمادها مراكز ومحطات ثابتة لإجراء فحوصات كورونا للمواطنين الذين يشكون من أعراض تنفسية في المناطق الأكثر اكتظاظا في مختلف محافظات الأردن.

وفيما يتعلق بقرار الحظر الشامل قال شركس إن الحظر يساعد فرق التقصي الوبائي على أداء عملها بسهولة من حيث الحركة وتتبع المخالطين.

وأضاف: "لا زلنا بمرحلة الانتشار الكثيف للفيروس وتحديد حركة الناس يسهم بالتقليل من العدوي".

كان قرار حظر التجول الشامل قد دخل حيز التنفيذ في جميع المحافظات، ولمدة 48 ساعة، لينتهي منتصف ليلة السبت على الأحد المقبل، في ضوء تطورات الحالة الوبائية وتزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وسُمعت صافرات الإنذار على فترات بين الساعة 11 مساء و12 منتصف الليل إيذانا بسريان الحظر التجول الشامل لمدة 48 ساعة.

ويهدف الحظر الشامل إلى "تخفيض عدد الحالات إلى حد يمكن الكوادر الصحية من التعامل معها، وإعطاء فرصة لتقليل انتشار الفيروس، وإعطاء وقت إضافي خلال العام للتعامل مع الوضع الوبائي"، وفق مدير عمليات خليّة الأزمة العميد مازن الفراية.