فرنسا تتوقع إعلان هدنة بين أرمينيا وأذربيجان في قره باج

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الجمعة، بأن أرمينيا وأذربيجان يمكن أن يوقعا على اتفاق هدنة في إقليم قره باج المتنازع عليه في وقت لاحق من اليوم الجمعة أو السبت.

وقالت الوكالة نقلًا عن مصادر بالرئاسة الفرنسية: "نتوقع التوصل إلى هدنة مساء اليوم أو غدًا. لكننا لسنا واثقين من ذلك".

وكانت وزارة الخارجية الروسية، أعلنت في وقت سابق من اليوم، أن أرمينيا وأذربيجان، أكدا مشاركتهما في مفاوضات بموسكو لوقف إطلاق النار في إقليم قره باج.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تصريحات صحفية: "باكو ويريفان أكدا مشاركتهما في مفاوضات في موسكو وتجرى الآن استعدادات نشطة"، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، دعا في وقت سابق من اليوم، أطراف الصراع في إقليم قره باج، إلى وقف الأعمال القتالية ومراعاة الاعتبارات الإنسانية في منطقة النزاع.

وقال قصر الكرملين الروسي في بيان: "بعد سلسلة مفاوضات هاتفية مع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، ورئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان يتوجه الرئيس الروسي بدعوة لوقف الأعمال القتالية التي تجرى في منطقة قره باج ومراعاة الاعتبارات الإنسانية بهدف تبادل جثث القتلى والأسرى".