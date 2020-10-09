برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة يفوز بجائزة نوبل للسلام

أعلنت لجنة جائزة نوبل للسلام فوز برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بجائزة نوبل للسلام لهذا العام.

ووفقا لصحيفة "تايم"، أسس ألفريد نوبل جائزة نوبل للسلام عام 1895، وهي واحدة من ست جوائز تشمل أيضا الأدب والفيزياء والكيمياء والطب والعلوم الاقتصادية. وفي العام الماضي، منحت جائزة السلام للرئيس الإثيوبي أبي أحمد.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدة مرات إنه يعتقد أنه يستحق الفوز بجائزة نوبل للسلام. في يناير 2020، في رالي في توليدو بولاية أوهايو، أخبر جمهوره أن جائزة عام 2019 الممنوحة لأبي أحمد كان ينبغي أن تذهب إليه بدلًا من ذلك.

وفي عام 2018، قال ترامب إنه يستحق الجائزة لجهوده في إقناع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون بالتخلي عن الأسلحة النووية. ومع ذلك، أظهر تقرير سري حديث للأمم المتحدة أن كوريا الشمالية تمضي قدما في برنامجها للأسلحة النووية.

وفازت المراهقة السويدية، جريتا ثونبرج، شخصية العام لعام 2019 في مجلة "تايم"، بما يشار إليه غالبا باسم "جائزة نوبل البديلة" لنشاطها في مجال تغير المناخ. وكانت الأكثر تفضيلًا لدى متوقعي الفائزين بجائزة نوبل في عام 2019، بعد أن قادت الحركة العالمية التي يقودها الشباب ضد تغير المناخ. وفي عام 2020، أدرج صانعو الاحتمالات مرة أخرى ثونبرج من بين أولئك الذين يرجح فوزهم.