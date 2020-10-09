إعصار "تشان هوم" يضرب اليابان

حذرت هيئة الأرصاد في اليابان اليوم (الجمعة) من أمطار غزيرة ورياح عاتية محتملة وسط توقعات باقتراب إعصار من الأجزاء الغربية والشرقية للبلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع.

واستبعدت هيئة الأرصاد الجوية- حسب ما أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية- وصول إعصار تشان هوم، الرابع عشر من الموسم إلى اليابسة في جزيرة هونشو الرئيسية في اليابان، إلا أنه قد يتسبب أيضًا في حدوث أمواج عالية وانهيارات طينية وفيضانات وارتفاع في منسوب مياه الأنهار.

وتتوقع الأرصاد اليابانية أن يقترب الإعصار من غرب اليابان حتى يوم غد السبت ومن منطقتي توكاي وكانتو في الأجزاء الوسطى والشرقية من البلاد حتى يوم الأحد.

وأضافت أنه من المتوقع أن يتسبب الإعصار في هطول أمطار غزيرة للغاية مصحوبة برعد في مناطق على طول ساحل المحيط الهادئ، ولا سيما منطقة توكاي.

ومن المتوقع أن تصل سرعة الرياح القصوى للإعصار إلى 126 كيلومترًا في الساعة في مناطق شاسعة، بما في ذلك مناطق كيوشو الجنوبية وشيكوكو وكنكي وتوكاي.