دولة عربية معدل الفقر بها صفر

أكد البنك الدولي أن معدل الفقر بين مواطني الإمارات يبلغ صفرًا، مشيرا الي أن نسبة " فجوة الفقر " بين مواطني الدولة تبلغ صفرًا أيضًا.

وأفاد البنك الدولي في أحدث تقرير له عن مستويات، ونسب الفقر في دول العالم بعنوان «الفقر والرخاء المشترك 2020: انتكاسات الثروة» بتفوّق الإمارات على كندا، التي بلغ عدد المواطنين الفقراء بها 0.1 مليون نسمة، وبلغ معدل الفقر بها 0.2%، فيما بلغت فجوة الفقر 0.1%.

وذكر البنك الدولي أن عدد المواطنين الفقراء في الولايات المتحدة 3.2 ملايين نسمة، فيما بلغ معدل الفقر 0.1 %، وبلغت فجوة الفقر 0.9%.

وكانت سويسرا، فنلندا، السويد، النرويج، وماليزيا من أبرز الدول، التي تساوت مع الإمارات في عدم وجود فقراء بين مواطني الدولة، وأيضًا في انخفاض معدلات الفقر إلى صفر.