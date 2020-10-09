وبحسب شبكة "العربية" الإخبارية، أعرب برنامج الغذاء العالمى عن فخره بفوزه بجائزة نوبل للسلام. وتبلغ قيمة الجائزة 10 ملايين كرونة سويدية ـ ما يعادل 1.1 مليون دولارـ ومن المقرر تسليمها فى أوسلو يوم 10 ديسمبر المقبل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تتويج برنامج الأغذية العالمى «الفاو» بجائزة نوبل للسلام لعام 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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